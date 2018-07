Torcedores são indiciados por homicídio

Os doze brasileiros presos e acusados pela morte do torcedor Kevin Douglas Beltrán foram indiciados por homicídio culposo - dois como autores e os outros dez como cúmplices.

De acordo com a polícia boliviana, os dois brasileiros apontados como autores do disparo de um sinalizador na partida entre San Jose e Corinthians, na quarta-feira, tinham vestígios de pólvora nas mãos e levavam mochilas com outros sinalizadores navais, que coincidem com o artefato encontrado no crânio do garoto de 14 anos.

O indiciamento contraria as expectativas da embaixada brasileira em La Paz, que imaginava liberar pelo menos seis brasileiros. Ontem, foram enviados um agente consular e um advogado para Oruro onde estão presos os 12 torcedores. Havia receio na embaixada de que pudessem ocorrer abusos por parte da polícia local por causa da grande comoção que tomou conta da Bolívia após a tragédia.

Os torcedores reclamaram da falta de alimentação e de banheiro, mas o Ministério Público da Bolívia se defendeu. "Eles estão sendo tratados com a polícia trata os outros presos", afirmou Abigail Saba, fiscal de investigação do Ministério Público.

"Será aplicada a legislação boliviana, mas é importante que os fatos sejam apurados dentro do processo legal", afirmou Eduardo Saboya, ministro-conselheiro da embaixada brasileira.

A preocupação com a segurança dos torcedores não significa complacência. A princípio, os diplomatas não vão defender os brasileiros detidos, apenas resguardar os direitos garantidos pela lei boliviana.

"Não somos advogados de brasileiros", disse Saboya. "Queremos apenas garantir que o incidente tenha uma apuração correta e que os brasileiros tenham tratamento dentro da legalidade."

Mais tempo. O "Caso Estadium", como está sendo chamado na Bolívia, não terá uma resolução em menos de 15 dias. Os policiais também querem comparar o sinalizador que atingiu Kevin com outros nove encontrados com os torcedores. Os bolivianos descartaram eventuais erros na fiscalização nos portões de entrada do Estádio Jesús Bermúdez - os sinalizadores são proibidos na Bolívia.

O coronel Carlos Quiroga Ramos disse que todas as evidências indicam que o autor do disparo está entre os presos (os brasileiros alegam que o infrator já retornou ao País). "Temos suspeitos, mas vamos encontrar o culpado", afirmou.

A morte de Kevin Douglas Beltrán ganhou as manchetes das as versões eletrônicas dos periódicos bolivianos. O portal La Tercera estampou "a Taça Libertadores está de luto". Já o La Razón ressaltou que vários torcedores saíram do estádio chorando no final da partida.