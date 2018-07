Torcedores sugerem pintar o rosto de preto como protesto

Mas até ontem não havia ocorrido nenhum ato de hostilidade contra a equipe paulista. A chegada do Palmeiras no Aeroporto Afonso Pena, na noite de segunda-feira, foi tranquila. No hotel em que a equipe está concentrada, no centro de Curitiba, também não ocorrem problemas.

"É a imprensa que está criando esse clima de hostilidade", disse o torcedor André Luiz Vieira. "Na cidade, não há o que estão falando." Na verdade, os torcedores ainda estão abatidos pela perda do título estadual para o Coritiba, com derrota por 2 a 0, no domingo.

Em busca da reação, o técnico Leandro Niehues manteve o mistério sobre a escalação. A principal ausência é o meia Paulo Baier, expulso no Palestra Itália. O mais provável é que Netinho seja seu substituto. O treino de ontem foi fechado à imprensa, mas, quando os jogadores faziam finalizações, o atacante Bruno Mineiro, que não participou do clássico contra o Coritiba, e o volante Valencia, que terminou o jogo com dores na sola do pé direito, não estavam em campo. O zagueiro Rhodolfo não enfrentou o Coritiba, mas está confirmado.