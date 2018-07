Torcida aplaude trio da nova geração em SP

Se depender do apoio da torcida, a eliminação para o Paraguai na Copa América não vai deixar cicatrizes profundas nos jogadores que disputaram pela primeira vez uma competição oficial com a camisa da seleção.

Os três principais nomes da nova geração do futebol brasileiro foram ovacionados por uma multidão no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, no retorno ao País. Centenas de pessoas se aglomeraram no portão de desembarque quando souberam da chegada de Ganso, Neymar e Lucas. E aplaudiram os jovens.

"Claro que a gente queria vencer, ficou frustrado, mas se continuar fazendo nosso trabalho vão surgir oportunidades", disse Ganso, que não decidiu se fica no Santos ou vai para a Europa.

Lucas mostrou-se sereno. "Acho que a eliminação nos ensinou uma lição e vamos sair amadurecidos da Copa América", afirmou. Para o são-paulino, o principal pecado da seleção brasileira foi finalizar mal.

Maicon. O que importa é a Copa do Mundo. Esse foi o discurso do lateral-direito Maicon. O jogador propôs que o grupo se una em torno de Mano Menezes.