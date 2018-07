Torcida apoia em peso e recebe elogios de Mano O técnico Mano Menezes admitiu que seu time enfrentou problemas e "sofreu" para conseguir a vitória "diante de um adversário "difícil e muito bem organizado". Além de elogiar o Fluminense, o treinador corintiano também viu méritos no seu time, apesar de fazer algumas ressalvas. "Nunca perdemos o controle do jogo. Mas o meio de campo estava errando muito, por isso ficamos "encaixotados" no segundo tempo. Tentamos modificar isso com a entrada de Tcheco. Mas o Fluminense trabalhava bem a bola e nossa equipe sofreu para manter o 1 a 0", disse o treinador. "Fiquei satisfeito porque vencemos um time que jogou muito bem."