Torcida chama Tite de burro e covarde e vaia Dentinho

SÃO PAULO - Tite e o atacante Dentinho, que o técnico insiste em deixar entre os titulares, estão na mira do torcedor do Corinthians. Perder o título na Vila Belmiro pode significar fim da linha para ambos no Parque São Jorge. O treinador, apesar dos números a seu favor - mais de 60% de aproveitamento - está desgastado entre os dirigentes, que pressionam Andrés Sanchez para demiti-lo desde a perda do Brasileiro, por falta de ousadia diante de rivais pequenos. A pressão cresceu com a queda na pré-Libertadores.

Tite, agora, começa a entrar em rota de colisão também com os torcedores. Neste domingo, foi aplaudido quando "obedeceu" aos apelos da arquibancada pela entrada de Willian. Mas tirou Bruno César e recebeu um belo coro de "burro". Dentinho não vem jogando bem faz tempo e neste domingo foi vaiado desde a primeira etapa. O treinador também foi chamado de covarde ao optar por um zagueiro (Wallace) na lateral.

Dorival Júnior, do Atlético-MG, já foi sondado por pessoas ligadas ao Alvinegro, apesar de Andrés bater o pé e bancar a permanência de Tite.

ESPN - Tite rebate queixas santistas sobre cansaço

Veja também:

JOGO - Leia como foi Corinthians 0 x 0 Santos

ESPN - Corinthians e Santos empatam no Pacaembu

Corinthians mantém a confiança na taça

ANTERO GRECO - Santos e Corinthians deixam tudo para a Vila

ESTADÃO ESPN - Liedson vê empate sem gols um péssimo resultado

Neymar e Liedson lamentam bolas na trave no clássico sem gols

ESTADÃO ESPN - Muricy mais uma vez critica calendário de jogos