Torcida consegue dobrar Dunga. Por enquanto

Dunga se rendeu. Pressionado pela opinião pública, pela crítica e até por patrocinadores, que consideravam exagerada a clausura da equipe durante essa passagem por Curitiba, o técnico da seleção brasileira deu a entender que mudou de ideia - pelo menos por enquanto. Ontem à tarde, aproximadamente 400 torcedores foram autorizados a entrar no CT do Atlético-PR para acompanhar o leve treino físico.

E ficou claro que a torcida não precisa de muitos mimos para ficar feliz. Durante 30 minutos os privilegiados acompanharam apenas uma corrida dos atletas em volta do campo. A cada vez que passavam pelo público, muitos gritos e aplausos. Ao final, os jogadores se reuniram à beira do gramado e seguiram, juntos, em direção ao público para agradecer. Mais um momento de delírio dos presentes.

Tão clara quanto a felicidade das pessoas em poder ver de perto seus ídolos estava a estratégia do departamento de Comunicação da CBF em melhorar a imagem da equipe e do técnico Dunga antes do embarque para a África do Sul, marcado para amanhã.

Movimento ensaiado. Como uma peça de teatro, todos os detalhes foram minuciosamente estudados. Um exemplo disso foi o sinal que Dunga fez para autorizar a entrada dos torcedores. Embora a área onde o público se concentrou já estivesse delimitada antes mesmo da atividade começar, a "autorização" só foi feita quando as emissoras de televisão já estavam instaladas. Tudo para registrar o simpático gesto.

E a estratégia deu certo. Vários cartazes de apoio ao time e ao comando técnico foram carregados pelos presentes. Se Dunga não foi aplaudido e não teve seu nome cantado em coro, como ocorreu com alguns jogadores, pelo menos não foi hostilizado, cena comum após a divulgação da lista de convocados e que foi acentuada pela distância que a comissão técnica impôs ao time desde a chegada a Curitiba.

A questão, agora, é saber se o que se viu ontem no CT do Caju foi uma exceção ou se o treinador dará um toque mais leve ao regime de concentração. Em princípio, tudo segue como planejado, com muito rigor. Cinco dias antes da estreia no Mundial (dia 15, contra a Coreia do Norte), a programação da seleção terá de obedecer às normas da Fifa. A entidade determinará uma série de horários, como treinos e entrevistas. / M.A, S.B e W.V.