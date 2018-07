Torcida do Chelsea pega no pé de Benítez em sua estreia O técnico espanhol Rafa Benítez descobriu ontem, em sua estreia no comando do Chelsea, que precisará fazer o time jogar bem rapidamente para conquistar os torcedores. Durante os 90 minutos do empate sem gols com o Manchester City ontem no Stamford Bridge, ele teve de conviver com vaias, cartazes com protestos contra sua contratação e gritos de apoio ao seu antecessor, o italiano Roberto Di Matteo.