Torcida do Corinthians faz Yokohama virar o Pacaembu por um dia

YOKOHAMA - O árbitro ainda não havia dado o apito final e o Chelsea tentava pressionar o Corinthians em busca do gol de empate quando a Fiel não se conteve e soltou o grito de "bicampeão".

Os mais emocionados não conseguiram conter o choro. Os mais exaltados corriam pelas arquibancadas do suntuoso estádio de Yokohama como se estivessem perdidos, sem rumo. Os mais afetivos abraçaram a primeira pessoa que estava à sua frente. Os mais "loucos", de joelhos, gritavam sem parar. Flashes pipocavam por todos os lados. Era um momento histórico que merecia ficar eternizado não só na memória, mas na máquina fotográfica de cada corintiano que foi ao Japão apoiar o seu time do coração.

O último ato da "invasão" corintiana no Japão foi marcado por uma série de quebra de protocolos. Além de cantar de forma incansável a música "Vamos, vamos Corinthians, está noite teremos de ganhar", a Fiel fez neste domingo no estádio de Yokohama tudo o que a Fifa não permite. Pulou em cima das cadeiras, ignorou a marcação de assentos, se apoiou em muretas...

Logo após Guerrero estufar a rede de Cech, começaram a reluzir os primeiros sinalizadores na torcida. Uma mensagem no telão e no sistema de som avisou que eram "extremamente" proibidos fogos de artifícios dentro do estádio. E daí? A Fiel se comportou como se estivesse no Pacaembu e nem mesmo novos alertas sobre a proibição impediram que outros sinalizadores fossem acesos. Com o apito final, um torcedor tentou invadir o gramado, mas foi contido . A festa, porém, transcorreu sem maiores problemas.

Depois do jogo, a Fiel continuou a sua saga, agora para voltar ao Brasil. Na estação central de Yokohama, por exemplo, já passava das 2h (15h de Brasília) e um grupo de torcedores dormia nas escadarias à espera do próximo trem à Nagoya, que só passaria às 5h30.

INVASÃO

A Fiel começou a tomar conta de Yokohama muito antes de a bola rolar. Vindos de várias cidades do Japão, principalmente Tóquio, os primeiros grupos corintianos chegaram ao estádio da final do Mundial por volta das 12h (1h de Brasília), mais de sete horas antes do jogo.

Com bandeiras e faixas, cantando e pulando, os torcedores dominaram as ruas, bares, restaurantes no entorno do estádio. A convivência com os seguidores do Chelsea foi pacífica, sobretudo com os japoneses que vestiam camisas do time azul. Houve muita provocação, mas sem agressão.

"Estou impressionando com o número de corintianos que estão aqui. O país de vocês é muito longe do Japão. O pessoal lá deve ganhar muito bem para gastar tanto dinheiro para vir para cá só para torcer pelo time", disse, com cara de espanto, o australiano Paul Thorne, 45 anos, filho de ingleses e torcedor do Chelsea.

A concentração dos corintianos se deu em uma praça em frente ao estádio, onde a Fifa montou a Fan Fest, Ali, ao som da bateria da Gaviões da Fiel, os torcedores começaram ensaiar os primeiros gritos que ganharam o estádio e, depois, o mundo.