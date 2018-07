Torcida do Corinthians invade quadra após eliminação no futsal

Acabou em confusão a despedida do Corinthians da Liga Futsal, na noite desta terça-feira. Com o ginásio do Parque São Jorge abarrotado, o time levou um gol a 1,3 segundos do fim e perdeu por 2 a 1 para o Orlândia na prorrogação, depois de empate em 1 a 1 no tempo normal. No lance do gol decisivo, os corintianos reclamaram de um suposto toque de mão de Dieguinho e foram para cima da arbitragem. Ao mesmo tempo, torcedores organizados invadiram a quadra em protesto.

O árbitro alegou falta de segurança e encerrou a partida. Com a derrota, a equipe parou na semifinal da liga pelo quinto ano consecutivo (terceiro seguido diante do mesmo rival) e continua sem nunca ter jogado uma decisão do torneio.

No mesmo instante do gol, a torcida começou uma briga na arquibancada e tentou invadir a quadra. Os jogadores do Orlândia tiveram de fugir para o vestiário. Enquanto isso, dois jogadores do Corinthians, Simi e David, agrediram o árbitro. "Muito triste, a história se repete. Vimos nas imagens que ele (Dieguinho) levou a bola com a mão. É inadmissível acabarem com o ano de uma equipe dessa forma. Não podemos aceitar, muito menos nossa diretoria, nós somos Corinthians", disse Simi em entrevista para a ESPN Brasil.