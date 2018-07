Torcida do Cruzeiro ainda acredita e vai lotar estádio contra o Palmeiras

Com a possibilidade de conquistar o segundo título do Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras com casa cheia. Pouco mais de 24 horas após o início das vendas, a torcida celeste já havia adquirido os 18 mil ingressos colocados à disposição para a partida na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, neste domingo.

Após o treino de sectya-feira, o técnico Cuca ressaltou a responsabilidade que pesa sobre o time, apesar de a conquista depender tanto de deslizes do Fluminense quanto do Corinthians, além da vitória sobre o Palmeiras.

Segundo o técnico, é obrigação da equipe "homenagear esse torcedor que nos acompanhou o ano inteiro e que ainda acredita no bicampeonato".

A torcida bem sabe o que quer ver em campo neste domingo. Cuca, porém, tentou esconder o time. No entanto, confirmou que a equipe deve ser a mesma que conquistou a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo na rodada anterior. A única alteração, segundo ele, será Rômulo no lugar de Jonathan, suspenso. O experiente Gilberto deve ganhar vaga no segundo tempo. "Ele é imprescindível para mim", elogiou.