São-paulinos esgotam lote extra de ingressos para Libertadores

A torcida do São Paulo esgotou em dez minutos, nesta quinta-feira, os 1,2 mil ingressos colocados à venda da carga extra para o jogo contra o Atlético Nacional, pela Copa Libertadores. Com essa comercialização, o clube não tem mais bilhetes disponíveis para a o jogo do dia 6 de julho, o duelo de ida das semifinais da competição. O confronto de volta será dia 14, em Medellín, na Colômbia.

O clube colocou o lote final à venda na manhã desta quinta. A quantidade veio de devoluções e também de um acordo entre as diretorias dos dois clubes para diminuir a carga destinada aos visitantes. O Atlético Nacional não viu necessidade em contar com 5% da carga total, cerca de 3,3 mil ingressos, e repassou parte dessa quantidade para o São Paulo comercializar. Apenas integrantes do programa de sócio-torcedor conseguiram comprar.

A expectativa da diretoria é receber na partida um novo recorde de público nesta temporada. A maior bilheteria foi de 61.297 torcedores contra o Atlético-MG, em maio, no jogo de ida das quartas de final.

Por priorizar a competição, o técnico Edgardo Bauza deve dar descanso aos titulares já na próxima semana, quando pretende escalar os reservas nos jogos do Campeonato Brasileiro e focar o trabalho tático com os principais atletas.