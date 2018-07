Torcida dorme em filas por ingresso

Aconteceu exatamente aquilo que a Fifa desejava ontem, no primeiro dia de comercialização do último lote de ingressos para a Copa. Gente que chegou na noite anterior aos pontos de venda e dormiu ao relento, filas de tamanho considerável, grande interesse. Mas a entidade falhou na sua parte. Uma pane no sistema interrompeu as vendas durante várias horas, o que obrigou o secretário-geral da entidade, Jérome Valcke, a fazer um pedido formal de desculpas. No fim do dia, a entidade anunciou que 60 mil dos poucos mais de 160 mil bilhetes que ainda estavam à disposição foram negociados.

O posto de vendas do distrito de Sandton foi um dos mais procurados. Apesar da decepção com o problema técnico que paralisou as vendas, o princípio de tumulto que ocorreu foi logo controlado com a chegada da polícia. Por volta do meio-dia, já calmos, os torcedores esperavam pacientemente o restabelecimento do sistema. A angústia era só por não saber se encontrariam o ingresso para o jogo desejado.

O contador Paul Thiri, de 36 anos, faltou ao trabalho para comprar uma entrada para a partida entre Argentina e Nigéria, dia 12 de junho, no Ellis Park, em Johannesburgo. Ele chegou às 21 horas do dia anterior. Dormiu na fila. "Vai ser um grande jogo, talvez o melhor da primeira fase. Mas se tiver ingresso de algum jogo da África do Sul, eu também compro", disse.

Um grupo de quatro amigos também passou a noite na fila. Para matar o tempo, levaram um tabuleiro de tao lee, um jogo chinês, bastante concorrido. "Assim a espera fica mais fácil. Do contrário, cansa", explicou a sul-africana Renee Singh, que vestia uma camisa com a palavra "Brasil". Como estava acompanhada pelo inglês Neil Sheppard, ela iria comprar entrada para ver Rooney, Lampard e cia. "Queremos ingressos para Inglaterra e Estados Unidos", disse Sheppard, referindo-se ao jogo do dia 12, em Rustenburg. "E seremos campeões dessa vez", garantiu, otimista.

Cristiano x Kaká. Já as adolescentes Nasreen Badat e Naadyia Davids estavam interessadas em bilhetes dos jogos Portugal x Costa do Marfim, dia 15, em Port Elizabeth, e Brasil x Portugal, dia 25, em Durban. Por que dois jogos dos portugueses? "Por causa do Cristiano Ronaldo", disse Naadyia, com um sorriso. "Mas o Kaká é tão bonito quanto ele", emendou, em opinião que não foi compartilhada. "Nada disso, perde feio", cortou Nasreen.

A fila também tinha uma brasileira, Mara Isa Nogueira McCarthy, que mora em Johannesburgo desde 2007. Ela chegou às 9 horas em busca de ingressos para a abertura, dia 11, entre África do Sul e México, no Soccer City, e para Brasil x Costa do Marfim, nove dias depois no mesmo local. "É o dia do meu aniversário."

Mara fazia contato com amigos, que tentavam garantir bilhetes pela internet. "Mas está tudo travado. Com essa paralisação, muita gente foi embora. Mas o povo sul-africano está de parabéns. Empolgado com a Copa. E todos têm alma muito boa. Você vê: mesmo com a interrupção nas vendas, não teve confusão."