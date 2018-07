Torcida faz homenagem às mães e também briga

Mas nem tudo foi festa. Antes do jogo, integrantes de uma organizada corintiana brigaram entre si. Dois deles foram detidos.

Os jogadores do Corinthians entraram em campo com os nomes de suas mães inscritos na parte de trás das camisas. No centro do gramado, 12 mães foram agraciadas com buquês de flores pelos 11 jogadores e pelo técnico Tite. A bola do jogo, banhada com fios de ouro, foi retirada de um cofre - protegido por dois seguranças - por uma mãe chamada Ingrid, que estava acompanhada da filha pequena. O sistema de som também lembrou "daquela que é uma verdadeira guerreira". Até a mãe do árbitro, sempre a que mais sofre em dias de jogos,foi tratada com carinho.

Por causa da data festiva, muitos torcedores chegaram ao Pacaembu em cima da hora. Alguns para não perder o almoço em família, outros por causa dos ambulantes que dominaram as ruas no entorno vendendo arranjos de flores e cestas decorativas.

Os santistas, em menor número, se acomodaram sem problemas, batucaram forte e soltaram a voz. Do lado corintiano, nada menos de 11 bandeirões coloriram as arquibancadas.