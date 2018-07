Torcida festeja Marcos e xinga o Palmeiras

SÃO PAULO - O primeiro jogo do Palmeiras no ano terminou entre xingamentos e aplausos. Festa pelo gol de Pedro Carmona, que deu a vitória ao time no último minuto do amistoso com o Ajax, por 1 a 0 no Pacaembu. Pouco antes, porém, a torcida gritava junto: "Queremos jogadores'', era o que se ouvia no Pacaembu, além de xingamentos ao presidente Arnaldo Tirone e ao vice Roberto Frizzo.

A partida teve também uma série de homenagens a Marcos. Quando ele apareceu em uma das tribunas, a torcida ficou de pé para saudá-lo. O ex-goleiro não entrou em campo, mas foi o nome mais gritado no estádio.

Pouco mais de 25 mil torcedores assistiram a um emocionante jogo, com vários lances de gol. E cerca 5 mil desses palmeirenses cumpriram o prometido, encontrando-se antes no Palestra Itália para a procissão que marcaria a homenagem a Marcos.

Com direito a trio elétrico e muitas faixas, cartazes criativos - Marcos foi colocado ao lado de personagens famosos, como os integrantes dos Beatles, e "transportado'' para alguns fatos históricos, como a Última Ceia -, e bandeiras, a torcida começou a se reunir em frente ao estádio palmeirense às 11 horas. Três horas depois teve início a caminhada rumo ao Pacaembu.

A festa continuou no palco do amistoso. Luiz Felipe Scolari foi o primeiro a subir em campo, seguido pelo resto do time. Uma bandeira com a imagem de Marcos foi estendida no centro de campo, com o mesmo desenho colocado na camisa dos atletas, que depois trocaram para a partida - apesar de o contrato com a Fiat ter terminado em dezembro, o logo da montadora italiana seguia no uniforme alviverde, dando indícios de uma renovação do patrocínio.

O Palmeiras começou o jogo com o que tem de melhor, apenas com a ausência dos reforços Daniel Carvalho e Román, ainda fora de forma. Estreando na lateral-esquerda, Juninho foi mal.

O jogo valeu mesmo pelo primeiro tempo, quando os dois times entraram com seus titulares. Após o intervalo, os treinadores Felipão e Frank de Boer abusaram das substituições, dando ritmo a quase todos os reservas.

Por ser ainda o primeiro jogo do ano, pode-se dizer que o Palmeiras até que foi bem. Contra um time que vem treinando regularmente e está no meio de sua temporada, a equipe soube se comportar em campo, com destaques para Valdivia e Cicinho.

Apesar de se portar bem na frente, o Palmeiras mostrou falhas defensivas e Deola salvou o time várias vezes.

A torcida já estava impaciente, reclamando da diretoria, quando Pedro Carmona marcou o gol da vitória, aos 48, e conseguiu transformar críticas em euforia.