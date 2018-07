Torcida ocupa o Itaquerão na 1ª festa na futura casa Moradores da zona leste resolveram comemorar o título mundial do Corinthians na futura casa, que ainda está em obras. Cerca de 1.500 pessoas foram até o canteiro de obras do Itaquerão, que estava sem expediente no horário, para festejar a conquista. Um pequeno grupo chegou pouco depois do apito final e, como imagens aéreas da televisão começaram a mostrar a iniciativa dos corintianos, muita gente decidiu ir para lá também.