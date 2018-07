Torcida organizada proibida de entrar em estádios

O motivo da proibição é que, em 5 de fevereiro, membros da organizada se envolveram em uma emboscada contra um grupo de torcedores de outra equipe, na Marginal Tietê.

Duas torcidas da Ponte Preta (Serponte e Jovem) e duas do Guarani (Guerreiros da Tribo e Fúria Independente) também foram punidas. No sábado, os clubes disputam o dérbi às 18h30 no Estádio Moisés Lucarelli, da Ponte, o último com a presença de ambas as torcidas. A partir deste, todos os demais dérbis serão jogados com torcida única. Na semana passada, um torcedor do Guarani foi morto em confronto com torcedores rivais após jogo nas categorias sub-15 e sub-17.