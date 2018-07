Torcida pede eleição direta no Palmeiras Cerca de 200 torcedores do Palmeiras protestaram ontem pela manhã em frente ao Palestra Itália para reivindicar uma mudança no sistema eleitoral no clube. Com várias faixas pedindo "Diretas já", eles reclamaram do formato do sistema que define o presidente do clube, no qual apenas 300 conselheiros eleitos pelos sócios têm direito de escolher o mandatário.