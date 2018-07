Torcida promete ajudar o time em seu 'renascimento' A torcida do Palmeiras resolveu parar de chorar a queda e voltar a abraçar o time. Pela internet, um movimento chamado "Renascimento" foi criado pelos torcedores com o intuito de convencer os palmeirenses a irem para o estádio do Pacaembu apoiar a equipe na partida contra o Atlético-GO, domingo.