Torcida promete tumulto em caso de vitória no domingo Os reservas do Palmeiras vão entrar em campo pressionados contra o Fluminense. Apesar da vontade de alguns atletas em mostrar bom futebol para sonhar em seguir no clube em 2011, eles sabem que um triunfo sobre o Fluminense pode ajudar o Corinthians. Se isso ocorrer, as torcidas organizadas prometem invadir o campo e tumultuar o ambiente do clube.