Torcida protesta no adeus à seleção

ENVIADOS ESPECIAIS

CURITIBA

A relação da seleção brasileira com a torcida paranaense oscilou entre o amor e a revolta no último dia de preparação em Curitiba. Motivados pela abertura dos portões no treino de segunda-feira à tarde e de ontem pela manhã, aproximadamente 2 mil torcedores se amontoaram no final da tarde em frente à entrada principal do Centro de Treinamento do Atlético Paranaense. No semblante de adultos, idosos e crianças, a esperança de acompanhar o último treino da seleção em território brasileiro antes do embarque para a África do Sul, que ocorre hoje, às 17 horas.

A grande presença de público surpreendeu tanto a direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto os responsáveis pela segurança do local. Rapidamente foi solicitado reforço do efetivo de policiais militares, que chegaram em pelo menos seis viaturas e armados com pistolas e cassetetes. A ordem era conter o ânimo dos torcedores que, revoltados com a proibição de entrar, ameaçavam invadir a área de treinamento.

O clima esquentou por volta das 17 horas, quando algumas pessoas, a maioria crianças, que eram espremidas entre as grades de contenção, começaram a passar mal. Ao perceber que não conseguiriam conter o público, os seguranças pediram ajuda ao comando de policiamento.

"Uma coisa é administrar 200, 300 pessoas como foi até hoje (ontem) pela manhã. Outra é administrar mais de duas mil", explicava um dos policiais, enquanto se posicionava em frente ao portão principal. "Argentina, Argentina", gritavam os torcedores, em forma de protesto irônico contra o time.

Ação imediata. Vinte minutos depois, a comissão técnica da seleção decidiu agir. Ao notar que a situação estava complicada, a solução foi colocar os jogadores em ação. Foi pedido ao grupo que se dirigisse até o portão para saudar o público. Em pouco mais de três minutos, algumas fotos foram registrados, acenos distribuídos e o clima ficou bem mais calmo.

Manhã tranquila. No início do dia o ambiente era bem diferente. Com tranquilidade, cerca de 300 pessoas puderam acompanhar o primeiro contato com bola dos atletas nessa fase de preparação. A movimentação, que não foi além de um treino em campo reduzido, serviu para os jogadores terem o primeiro contato com a Jabulani, a bola oficial da Copa. "Foi rápido, mas já deu para perceber que ela é mais leve do que estamos acostumados", observou o atacante Nilmar.

Também chamou a atenção a presença de 48 crianças que fazem parte de um grupo de apoio a deficientes auditivos. No final do treino, elas tiveram autorização para entrar no gramado e interagir com os atletas. O mais festejado foi Robinho.

"Esse carinho é muito importante para nós. A gente dá mais valor às coisas quando estamos com elas. Eles têm problemas, mas sabem que não é o fim do mundo", disse Nilmar. "Manifestações das crianças sempre fazem bem, porque sabemos que elas não têm maldade."