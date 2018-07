Torcida sai de vários pontos da Inglaterra

O goiano Hernani Silva e mais cinco amigos tiraram folga no trabalho para sair de Londres e chegar a tempo ao Pride Park, após uma viagem de uma hora e meia de trem. De Derby, apenas poucos representantes, já que a comunidade brasileira na cidade é muito pequena. "Quase não tem brasileiro aqui", afirmou a paranaense Maria Tereza Hulland.

Não foram só brasileiros que apoiaram a seleção. Devidamente caracterizados de verde e amarelo, o queniano Manny Barot trouxe a mulher e as duas filhas estiveram no estádio para ver o time que "joga com paixão". "Quando eu era criança na África, os únicos que jogavam futebol e se pareciam fisicamente comigo eram os brasileiros."

Corintianos. Residentes na Inglaterra, torcedores aproveitaram o amistoso para engatar uma campanha pedindo o retorno imediato de Elias e até de Mano ao Corinthians. "Crise no Parque. Volte Elias", dizia o cartaz trazido pelo sul-mato-grossense Genival Selvoni, que viajou três horas para chegar ao Pride Park, vindo da região de Kent.

Como ele, outros torcedores avaliam que o jogador está fazendo falta ao Corinthians, há cinco jogos sem vencer e agora em crise. "Elias, contra o Vasco você vai ser o cara", afirmou Márcio Alves, brasileiro residente em Cambridge, que animou um batuque na frente do estádio em Derby antes do amistoso, já pensando no compromisso corintiano de amanhã pelo Brasileiro.

Os torcedores aproveitaram para pedir a volta de Mano ao clube. "Ele poderia voltar também", afirmou o pernambucano Natalício Neto, que mora em Manchester.