Torcida será na pistola de 25 m e na fossa olímpica dublê

Ana Luiza, de 37 anos, está em excelente fase. Major do Exército e ex-professora de biologia do Colégio Militar do Rio, começou a treinar de maneira tardia, por intermédio do ex-marido, aos 25 anos. Primeira atleta do País em provas individuais a se garantir em Londres, a atiradora conquistou o único ouro do tiro esportivo brasileiro em Guadalajara, na pistola de 25 m (prova que disputará nos Jogos, junto da pistola de ar). Além disso, bateu o recorde pan-americano, ao conquistar um total de 773,9 pontos.

Filipe Fuzaro, de 29 anos, está classificado para disputa da fossa olímpica dublê, uma das modalidades em que o atirador precisa acertar uma série de pratos. No Pan, o paulista de Rio Claro não teve um bom desempenho: ficou em 10.º lugar. Um dos representantes do País em Pequim/2008, Júlio Almeida ficou perto de ir para os Jogos de 2012. Subiu ao pódio na pistola de 50 metros com o bronze, mas precisava do ouro para se classificar.