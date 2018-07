Torcida vira trunfo alviverde na reta decisiva

A torcida tem feito a sua parte, motivada com a campanha do time na temporada - foram apenas duas derrotas, para Corinthians e Ponte Preta. Hoje, a expectativa é novamente de casa cheia. "Fiquei feliz de entrar em campo e ver o Pacaembu lotado", disse Valdivia sobre o último jogo. "Todo mundo sabe que o Pacaembu é considerado a casa do Corinthians, mas a história mostra que o Palmeiras foi mais vezes campeão no estádio. Espero que a torcida lote domingo (hoje), porque é uma força extra que precisamos."

O torcedor está empolgado também com as atuações do chileno e foram à loucura com as jogadas proporcionadas quinta-feira pelo craque. Todo mundo quer ver hoje o chamado chute no ar que o meia costuma dar.

Valdivia promete repetir o lance contra o Mirassol, mas sabe que o rival estará ligado na jogada. "Se eu vir que não está dando certo, vou mudar. Mas por enquanto está esquentando os adversários."

Um dos poucos jogadores que estiveram na conquista paulista de 2008, Valdivia vê algumas semelhanças entre o time de agora com o de três anos atrás. "A alegria no grupo não é muito diferente", contou.