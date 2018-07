Torcidas organizadas dos clubes espanhóis foram criadas no Brasil

São Paulo concentra as duas únicas torcidas oficiais de Real Madrid e Barcelona no Brasil. Juntas, as organizações somam um pouco mais de 300 associados, que pagam anuidade, têm carteirinha e se reúnem para ver as partidas oficiais.

Na tarde deste domingo os madridistas estarão em um bar na Vila Mariana no mesmo horário em que os fãs do time catalão vão se encontrar na Vila Madalena. Das duas, a mais antiga é a Penya Barcelonista, fundada no País em 2004.

Para ter o status de oficial, a torcida precisou cumprir requisito, como ter na diretoria um sócio do Barcelona, representação exercida pelo presidente da Penya, Miquel Pardina. "A anuidade é de R$ 50, taxa simbólica, apenas para definir compromisso. A nossa intenção é preservar os valores do clube, mesmo à distância", comentou Pardina, que vive há cinco anos no Brasil.

Segundo o presidente da Penya, cerca de 55% dos sócios são brasileiros, mas a presença de catalães é forte e representa 40% dos atuais membros.

A maior torcida do time da capital espanhola (Madri) na América do Sul está em São Paulo. A Unidos por El Real Madrid foi fundada em 2014 por Alessandra Brandão, profissional da área de marketing que fez da conclusão do seu MBA o projeto para transformar em realidade a ideia surgida três anos antes, quando visitou a Espanha.

"Eu passei a torcer para o Real na época dos Galácticos (começo dos anos 2000). Não tenho outro time no Brasil. Antigamente falavam que eu só torcia para o Real por causa dos jogadores bonitos. Hoje já me respeitam mais", conta. A presidente da torcida lidera um grupo de 140 associados, na maioria pessoas entre 22 e 32 anos. A anuidade de R$ 59,90 propicia aos membros uma rede de descontos no comércio.