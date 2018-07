Torcidas tentam marcar 'revanche'

A Polícia Civil já sabe que integrantes das torcidas organizadas Mancha Alviverde e Gaviões da Fiel tentam marcar um novo confronto para vingar a morte de dois torcedores palmeirenses. André Alves Lezo, de 21 anos, morreu na noite de domingo, e Guilherme Vinícius Jovanelli Moreira, de 19, teve morte encefálica na madrugada de ontem.

As informações foram detectadas pelo setor de inteligência da Polícia Civil em mensagens trocadas pela internet, em redes sociais. "Há denúncias de mais confrontos e retaliação por causa da morte desses torcedores", afirmou Margarette Barreto, titular da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que investiga a briga entre palmeirenses e corintianos.

O confronto ocorrido no domingo, por volta das 10 horas, na Avenida Inajar de Souza (zona norte de São Paulo), já seria uma resposta dos integrantes da Gaviões da Fiel a outro crime (leia abaixo). O clássico entre Corinthians e Palmeiras só começaria às 16 horas, no Estádio do Pacaembu, distante quase 10 km do local da briga.

Ontem, a Polícia Civil começou a agir na busca pelos culpados da confusão que envolveu pelo menos 300 pessoas. Com mandados de prisão, busca e apreensão, os policiais foram às sedes da Mancha Alviverde e da Gaviões da Fiel e também às residências de suspeitos. Foram detidas seis torcedores, todos ligados à organizada palmeirense.

O nome dos torcedores não foi divulgado, mas a polícia confirma que um deles é Tiago Alves Lezo, irmão gêmeo de André. Tiago já havia sido detido no domingo, após denúncia por porte de arma. Como na ocasião nada foi encontrado, o torcedor passou por um exame residuográfico e foi liberado. Com prisão temporária de 30 dias decretada, os detidos serão investigados e interrogados - ontem à tarde foram transferidos para o 77.º DP, no bairro de Santa Cecília.

Na busca realizada na sede da Gaviões, outra pessoa foi detida, mas por porte de maconha, sem envolvimento no caso. Também foram encontrados R$ 150 mil, cuja procedência deverá ser comprovada para ressarcimento. Em todos os locais visitados, a polícia apreendeu computadores para analisar dados e mensagens postadas em redes sociais.

De acordo com Margarette Barreto e o delegado Jorge Carlos Carrasco, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), outros mandados serão cumpridos nos próximos dias - a Polícia Civil não informa o número total de pessoas procuradas para preservar os objetivos da investigação.

"Indivíduos fugiram do Estado de São Paulo, mas até já sabemos o paradeiro deles. Alguns foram para o Rio de Janeiro", disse Carrasco. "A gente prossegue na investigação, até para também poder prender integrantes da outra facção (Gaviões da Fiel)", garantiu a delegada.

Buscas. Um dos objetivos da polícia é descobrir quem são os responsáveis pelas mortes de André e Guilherme Vinicius. "As investigações prosseguem para identificar os autores específicos dos homicídios. Mas estamos investigando o confronto como um todo, porque não ocorreu apenas o crime de homicídio", afirmou Margarette. Segundo ela, os envolvidos podem ser indiciados também por lesão corporal, tentativa de homicídio e formação de quadrilha.

O delegado Jorge Carlos Carrasco pediu à Federação Paulista de Futebol (FPF) que mantenha a proibição da entrada em estádios das duas torcidas organizadas envolvidas até a elucidação dos crimes. "Nós estamos preparando um trabalho para a identificação de todas as torcidas. Temos que catalogar esse pessoal que frequenta estádio. Alguns são até reincidentes na bagunça", afirmou. "Estamos conversando com a Federação, Polícia Militar e Ministério Público, e com certeza traremos alguma coisa nova que permita esse controle."