Torneio de golfe na Flórida é marcado por cenas de atletas seminus para não se sujarem na lama

O Honda Classic é um torneio de golfe do PGA Tour, realizado em Palm Beach Gardens, na Flórida, Estados Unidos, já marcado por ter cenas curiosas de jogadores tirando parte das roupas para evitar se sujarem em áreas lamacentas. Na competição, já foram registradas situações de atletas com as calças arregaçadas, descalços ou só de cueca e meias. O próprio perfil do PGA Tour no Twitter brincou com a "fama" do torneio e relembrou momentos dos jogadores em situações engraçadas nas últimas edições.

Tudo é para evitar ficar molhado ou sujo no restante da competição do dia. No ano passado, o americano Wesley Brian, com os pés e tornozelos sujos de lama, ficou só trajado de cueca e boné, enquanto precisou amarrar sua camisa para fazer sua tacada.

Dois anos antes, outros dois jogadores também adaptaram as roupas, mas não foram tão ousados. Quando a bola tacada por Justin Thomas caiu em um dos lagos, ele apenas arregaçou sua calça na altura dos joelhos e ficou descalço para a jogada. Na mesma edição, o canadense Drew Nesbitt preferiu tirar a camisa para não se sujar.

Showing some skin for the shot. Plenty of water @TheHondaClassic makes for wet and wild situations. pic.twitter.com/h6bz5cTHmL — PGA TOUR (@PGATOUR) February 22, 2022

Já em 2017, Shawn Stefani precisou dar uma tacada dentro de um lago vestindo apenas sua cueca branca. Ele limpou com uma toalha cedida por seu caddie, responsável por auxiliar os golfistas nos torneios. O Honda Classic também já registrou casos parecidos em 1999, 2006, 2009 e 2016. A torcida é quem mais se diverte com as cenas inusitadas.

O torneio foi criado em 1972, em Lauderhill, também na Flórida, com o nome de Jackie Gleason's Inverrary Classic. A atual edição, que dará US$ 8 milhões em premiações, começou nesta segunda-feira e terminará no domingo. O atual campeão é o australiano Matt Jones.