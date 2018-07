Torres deslancha na hora certa

O artilheiro do Chelsea chega à final do Mundial vivendo seu melhor momento desde que chegou ao clube em janeiro de 2011. Pela primeira vez Fernando Torres marcou em três partidas seguidas dos "Blues", e com os cinco gols que fez nesses jogos chegou a 12 na temporada - seu recorde com a camisa do time.

"Fernando está jogando muito bem, e isso é bom para ele e para nós", disse o técnico Rafa Benítez - que dirigiu Torres em sua melhor fase no Liverpool. Aos que o apontam como responsável pela recuperação do goleador, o técnico responde com humildade. "Os méritos são todos dele e do time. Estão chegando mais bolas, e Fernando está sabendo tirar proveito disso."

O crescimento de Torres coincide com a ascensão da equipe. Nos três primeiros jogos sob o comando de Benítez, ele passou em branco e o time teve dois empates sem gols (Manchester City e Fulham) e uma derrota por 3 a 1 para o West Ham (o gol foi de Mata). Mas, depois que ele desencantou, a equipe deslanchou: 6 a 1 no Nordsjaelland, 3 a 1 no Sunderland e 3 a 1 no Monterrey. "Melhoramos muito depois da chegada de Benítez. O time está mais compacto e evoluiu em todos os setores", afirmou o atacante espanhol.

Torres estava precisando de uma sequência assim para ganhar confiança. Contratado do Liverpool por US$ 80 milhões (R$ 166,4 milhões em valores de hoje) no meio da temporada 2010/2011, ele ainda não chegou nem perto de justificar esse investimento. Mas se fizer gols na final e o time for campeão, seu conceito entre os torcedores subirá de patamar.

Em seus primeiros seis meses no Chelsea, Torres disputou 18 partidas e balançou a rede apenas uma vez. Na temporada passada marcou 11 vezes em 49 jogos, e expressou sua insatisfação por ter ficado boa parte do tempo na reserva de Drogba. Agora, sem a concorrência do artilheiro africano e com a chegada de um velho amigo ao comando do time, ele finalmente está conseguindo desabrochar. E marcou seus 12 gols em 26 jogos.

O espanhol jogou três temporadas e meia no Liverpool (entre junho de 2007 e janeiro de 2011), e só nos últimos seis meses não teve Benítez como treinador. Sob a direção de seu compatriota ele marcou 72 gols em 116 partidas. Nos meses em que o técnico era Roy Hodgson - que hoje comanda a seleção inglesa - seu rendimento foi de nove gols em 26 participações.

Dias contados? A bem-sucedida parceria de Fernando Torres com Rafa Benítez pode não durar muito. O treinador tem contrato só até junho e, se os resultados não forem satisfatórios, não é difícil que Roman Abramovich (o impaciente dono do clube) o mande embora antes disso. E mesmo que sejam bons não é certo que seu vínculo será renovado porque são fortes os rumores de que Abramovich está disposto a pagar quanto Pep Guardiola pedir para tê-lo no comando da equipe.

Benítez, claro, já ouviu esses comentários. E procura se mostrar tranquilo.

"Assinei por sete meses sem pensar que posso ficar mais tempo no clube", disse. "Guardiola tem um currículo fantástico e fez um trabalho maravilhoso no Barcelona. Se ele assinar com o Chelsea e eu for embora com um ou dois títulos, vou satisfeito."