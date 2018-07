Torres assume culpa por derrota; Filipe Luis vê Barça é protegido

Fernando Torres foi de herói a vilão do Atlético de Madrid na derrota para o Barcelona, nesta terça-feira, por 2 a 1, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Abriu o placar para os visitantes no Camp Nou, mas foi expulso ainda no primeiro tempo pelo segundo cartão amarelo e deixou seu time com 10 jogadores.

"É um dos piores dias da minha vida com jogador. Estou triste por ter deixado a equipe com 10. De alguma forma, sinto-me responsável pela equipe não ter conseguido a vitória. Com certeza com 11 teria sido diferente. Vou embora triste", comentou o atacante do Atlético de Madrid depois da partida.

Torres também comentou a decisão da arbitragem de expulsá-lo. Não disse que o vermelho foi injusto, mas atacou a incoerência do trio. "É uma pena. É uma jogada que pode ser cartão ou não, mas quando se nota que te julgam de uma forma diferente, é uma pena. A Uefa está muito preocupada que não troquemos de camisas, mas põe um árbitro que não estava à altura das quartas de final da Liga", criticou.

O lateral-esquerdo Filipe Luis foi mais duro: "O Barcelona está sendo protegido. Quando você joga contra ele, se nota que eles têm muita força e se pune com muito rigor qualquer ação (do rival). Isso faz muito mal à Uefa", disse o brasileiro, afirmando que, no seu ponto de vista, a expulsão foi "totalmente injusta".