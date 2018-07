Tottenham promete esperar Beckham até novembro

No final de 2010, durante as férias da Major League Soccer (MSL), o Tottenham tentou a contratação de Beckham, que chegou a treinar no clube inglês mesmo sem contrato. O time, porém, encontrou resistência do Galaxy, que temia perder seu principal jogador caso ele se lesionasse na Inglaterra.

Nas duas temporadas anteriores, Beckham havia aproveitado as férias do futebol norte-americano para atuar na Europa, sempre pelo Milan. Na sua última passagem pela Itália, porém, acabou machucando o tendão de Aquiles, o que o tirou de combate por seis meses.

Redknapp garantiu que, a partir do que viu pelos treinamentos de Beckham em Londres, tem certeza que o astro tem condições plenas de voltar a disputar o Campeonato Inglês, torneio que não joga desde 2003, quando trocou o Manchester United pelo Real Madrid.

O treinador do Tottenham não poupou elogios a Beckham. "David foi fantástico (durante os treinamentos). Ele tem muita classe. Me encantaria tê-lo no clube. Ele trabalha de manhã e de tarde no campo", contou.

Aos 36 anos, Beckham vê a possibilidade de voltar a disputar o Campeonato Inglês como uma vitrine para retornar à seleção da Inglaterra, pela qual já jogou 115 vezes.