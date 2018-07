Toulouse pode assumir a liderança

A oportunidade do Toulouse, quarto colocado com 19 pontos, deve-se ao equilíbrio na tabela entre os cinco ponteiros, que estão separados por apenas três pontos.

Os líderes Paris Saint-Germain e Olympique, empatados com 22 pontos, entram em campo amanhã. A equipe de Ibrahimovic visita o Montpellier, que ocupa posição intermediária na tabela. Já o Olympique recebe o Nice, que também briga na parte inferior da classificação.

Sexta-feira, na abertura da rodada, o Rennes aproveitou os desfalques do Nancy e venceu por 3 a 1, subiu quatro posições e alcançou a quinta colocação.

Especulado por grandes clubes europeus na última janela de transferências, o meia Yann M'Vila, jogador do próprio Rennes, foi suspenso até junho de 2014 pela Federação Francesa de Futebol. Com isso, ele não joga as Eliminatórisa Europeias e provavelmente não vai disputar a Copa de 2014.

M'Vila está fora da seleção por ter ido a uma casa noturna na véspera de uma partida da seleção contra a Noruega pela fase classificatória da Euro sub-21.