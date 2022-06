Tour do Rio, maior prova de ciclismo da América Latina, volta ao calendário nacional após sete anos

O Tour do Rio, uma das mais tradicionais provas de ciclismo do mundo e a principal da América Latina, retorna ao calendário brasileiro após hiato de sete anos. Ela será realizada em 2023, em trajeto que percorre 980 km, mas os atletas, tanto amadores quanto profissionais, podem matar a saudade a partir deste domingo, com o Desafio Tour do Rio.

A prova acontece na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, e consistirá em uma etapa classificatória para o Tour do Rio de 2023. Chancelada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecierj), o Desafio contará com provas de Ciclismo de Estrada em percursos de 25km (curto), 85km (médio) e 115km (longo), além de altimetrias de 546, 681 e 1490 metros, respectivamente.

"Para nós é um sonho trazer o Desafio do Tour do Rio para Miguel Pereira em parceria com os organizadores, porque a nossa meta é levar o ciclismo para todos os lugares do estado", afirmou Adayr Souza "Touché", presidente da Fecierj. Para este ano, a organização contabiliza que 42% dos inscritos são mulheres.

A largada será às margens do Lago Javary, uma das paisagens mais deslumbrantes e marcantes do Centro-Sul do Rio de Janeiro. A cidade fluminense de Miguel Pereira foi escolhida, segundo os organizadores, por "carregar muita história, cultura e pontos turísticos que atraem milhares de visitantes anualmente".

O circuito de estrada conta com o clima ideal para a atividade esportiva - o terceiro melhor do mundo, por ter temperaturas médias durante todo o ano e chuvas bem distribuídas ao longo dos meses -, além do investimento da prefeitura na infraestrutura turística e esportiva da cidade.

O destaque para o turismo é importante para o Desafio. Em 2015, último ano da realização do Tour do Rio, a taxa de ocupação dos hotéis das cidades que receberam as etapas ultrapassaram o número de 700 quartos. Ao longo dos anos, também contou com a participação de 662 atletas, ciclistas de 15 nacionalidades, 5.000 km percorridos e mais 12 milhões de pessoas alcançadas e impactadas pelo esporte.

Espectadores e participantes poderão desfrutar de diversas atrações e entretenimento, com música, comidas e ações de patrocinadores. As inscrições para o Desafio acontecem pela internet, até o dia 1º de julho. A previsão da organização é de receber mais de 500 atletas. A entrega dos kits, com camisetas e outros equipamentos, acontece no sábado, 2, entre 14 e 20 horas, no local de largada da prova. Além dos troféus e a chance de participar do Tour do Rio, serão distribuídos R$5 mil em premiações aos vencedores da prova.

Para o próximo ano, com o Tour do Rio, o evento totalizará de 5 a 6 etapas. Nos últimos anos, além de percorrer cidades do Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Rio Preto, municípios mineiros, foram alguns dos cartões de visita dos ciclistas.