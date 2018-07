Trabalho e paz são os segredos do líder

Líder do Paulista, o elenco do Palmeiras sabe na ponta da língua o motivo de viver uma fase tão boa. O volante e capitão Marcos Assunção destacou que o ambiente é o que faz toda a diferença. Graças ao clima tranquilo, dá para trabalhar ainda mais.

"O nosso segredo é trabalho. Qualquer time precisa disso para se dar bem e não somos diferentes. Um elenco que tem tranquilidade faz com que o clima seja outro e com isso conseguimos trabalhar ao longo da semana e desempenhar bem o nosso papel", disse o jogador.

A fase do Palmeiras é excelente. A equipe não perde há 13 jogos e vem de cinco vitórias consecutivas. Tudo está dando certo para a equipe. Até mesmo a chegada de novos jogadores deu certo. "Quem está chegando está se encaixando muito bem e rápido no time. Isso ajuda a ter essa calma", destacou Assunção.

E a boa fase faz com que um jogador volte a ser lembrado no Palmeiras: Kleber. Sem citar seu nome, Luiz Felipe Scolari lembra que tudo estava bem no ano passado também, até a confusão com o atacante, que tentou ser negociado com o Flamengo e desde então foram polêmicas atrás de polêmicas.

"Ano passado tínhamos uma equipe organizada também nessa fase do campeonato e em boa parte do Brasileiro. Mas tivemos um problema que atrapalhou tudo e todo mundo sabe o que aconteceu", disse o treinador. "Depois disso, foi difícil nos organizarmos de novo", emendou.

Até mesmo as constantes brigas entre o vice-presidente de futebol, Roberto Frizzo, e Felipão diminuíram. Os dois continuam a se evitar e usam o gerente de futebol, César Sampaio, como ponte, quando precisam trocar informações. Mas o fato importante é que ambos deixaram de trocar farpas via imprensa.

Foi só um susto. O lateral-direito Arthur saiu machucado, ainda no primeiro tempo contra o Guaratinguetá, na sexta-feira, mas não preocupa para o jogo de quinta-feira, contra o Oeste. O próprio jogador já se "escala". "Levei uma pancada e bati o joelho, mas está tudo bem", garantiu.

Cicinho está de volta, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O desfalque é o zagueiro Henrique, que recebeu o terceiro amarelo na última rodada. Maurício Ramos é o favorito para substituí-lo. Román, que ainda não estreou, também pode jogar, mas vai ter que convencer Felipão de que está em boas condições físicas.

PALMEIRAS. TEM DOIS DIAS DE FOLGA E VOLTA AOS TREINOS AMANHÃ