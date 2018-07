Trabalho nos boxes garante a diferença no resultado final

No GP da Turquia, os pit stops mais rápidos e precisos foram os de Vettel, piloto da Red Bull. Para substituir os quatro pneus do alemão na 25ª volta, um recorde este ano: 3,1 segundos. "Treinamos muito na nossa sede durante o inverno", diz o coordenador do grupo, Jonathan Wheatley.

Numa Fórmula 1 onde os times investem milhões de euros para ganhar um décimo de segundo, estabelecer margens tão melhores que as da concorrência pode representar, dependendo do circuito, a diferença entre ganhar e perder. Na soma do tempo parado, durante os quatro pit stops no GP da Turquia, Vettel foi 4,2 segundos mais veloz que Fernando Alonso, da Ferrari, 3º colocado.