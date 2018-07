Tradicionais rivais vivem fases distintas

SÃO PAULO - Tradicionais rivais de Campinas, Ponte Preta e Guarani têm em comum nesta temporada só os problemas internos que provocaram mudanças na diretoria e agitação nos bastidores.

Fora isso, a realidade de ambos é bem distinta. Enquanto a Ponte orgulha-se de estar com as contas em dia e ainda comemora o acesso à elite nacional, o Guarani amarga mais de 5 meses de atraso salarial e teve de trocar o time inteiro para a temporada.

Nos bastidores, o presidente da Ponte, Sérgio Carnielli, está eleito, porém impedido de assumir porque contratou, ainda na gestão passada, uma empresa de auditoria que tinha entre seus sócios um conselheiro do clube. Agora, enfrenta batalha jurídica para recuperar o posto.

Já no Guarani o problema foi mais grave. O presidente Leonel Martins de Oliveira perdeu o cargo por uma série de problemas administrativos, que culminaram numa enorme dívida, agravada agora com atraso de salários de atletas e funcionários.

Com a saída do dirigente, Marcelo Mingone assumiu a presidência e terá de se empenhar muito para tirar o time da pior crise de sua história, justamente no ano do centenário. Para começar, trouxe o técnico que comandou o time no seu melhor momento recente, em 2009, quando retornou à elite nacional: Oswaldo Alvarez. De quebra, contratou nada menos que 15 jogadores. Apenas o goleiro Emerson e o atacante Fabinho ficaram da temporada passada.

Na Ponte, apesar da perda do meia Renatinho e dos atacantes Ricardinho e Ricardo de Jesus, destaques na Série B, o time trouxe o goleiro Lauro, do Inter, o volante William Magrão, do Grêmio, o meia Enrico e o atacante Rodrigo Pimpão, ambos do Vasco, e ainda Leandrão, do ABC.