Tradicional 'avalanche' é proibida na nova Arena Na manhã de ontem, durante a apresentação do plano de mobilidade para a Grêmio Arena, que será inaugurada dia 8 de dezembro, o coronel Alfeu Freitas, do Comando de Policiamento da Capital (CPC) proibiu a torcida de comemorar os gols com a tradicional avalanche. O argumento é de que a legislação prevê assentos em todo o estádio. No novo estádio, há um espaço com degraus menores e sem cadeiras, exclusivo para a realização da comemoração, com capacidade para 10.132 torcedores. A diretoria do Grêmio disse que vai tentar reverter a proibição.