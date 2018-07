Traffic e Palmeiras entram em colisão

Em mais de dois anos de parceria, a Traffic pôs diversos jogadores no Palmeiras. Muitos não deram certo. Diego Souza era um dos que se salvavam até brigar com parte da torcida e ser afastado da equipe. A situação, então, piorou - e causou mal estar entre clube e empresa. Ontem, o chefe da Traffic, J. Hawilla, criticou o Palmeiras por ter deixado seu maior investimento de lado. "Não entendo o motivo de o Diego Souza ter sido afastado. Ele sempre foi um exemplo e cumpriu com suas obrigações", reclamou o empresário.

As declarações de Hawilla repercutiram mal, ontem, no Palestra Itália. O técnico Antônio Carlos declarou mais uma vez que o caso estava nas mãos da diretoria alviverde e da Traffic. Seraphim Del Grande, diretor de futebol, foi mais taxativo e não concordou com a opinião do parceiro. "Está havendo uma falta de sintonia com a Traffic. Todas as decisões foram tomadas em conjunto", garantiu, irritado. "O Gilberto Cipullo (vice-presidente do Palmeiras) conversou antes com o Fernando Gonçalves (diretor da empresa)."

A Traffic pagou cerca de R$ 10 milhões por Diego Souza para colocá-lo no Palestra Itália em 2008. Agora, espera por uma proposta melhor para negociá-lo. Apesar de ter ficado chateado com, segundo ele, a decisão do Palmeiras, Hawilla sabe que não há mais clima para Diego no clube. E diz que não será difícil achar um novo time para o meia. Em Belo Horizonte, há a notícia que o Atlético-MG, a pedido de Vanderlei Luxemburgo, vai fechar um empréstimo com o meia até dezembro.

Principal responsável pelas contratações do Palmeiras, Hawilla também admitiu que faltam jogadores para formar um time competitivo e campeão nesta temporada. "Como torcedor estou triste. O Palmeiras precisa de uns dois centroavantes. Para a disputa do Brasileiro, só com o Robert não dá. Coitado do Antônio Carlos", declarou. "Não existem jogadores nesta posição no Brasil, o mercado está difícil. Teria de buscar fora do País." O treinador reiterou ontem sua opinião. "Temos bom elenco, mas não temos jogadores suficientes para a disputa do Brasileiro", criticou. "Vamos ter de esperar os reforços para depois da Copa."