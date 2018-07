Traffic quer reembolso de R$ 11 mi

A parceria que dois anos atrás foi celebrada por Palmeiras e Traffic como um novo modelo de negócios no futebol brasileiro vai mal. Repleto de dívidas, mas com a obrigação de reforçar o time para 2011, o Palmeiras não conta com a empresa especializada em marketing esportivo para ajudá-lo. E a Traffic resolveu cobrar de volta boa parte do que gastou com o clube: R$ 11 milhões.

A dívida é referente a ajudas financeiras dadas ao clube que não constavam no acordo, que prevê a contratação de atletas jovens, com potencial para serem vendidos ao exterior e darem lucro. A maior fatia desse valor remete à permanência de Pierre, que teve proposta para sair em 2009, e aos salários do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Bom sinal. Em entrevista ao site espanhol Mundo Deportivo, o irmão e empresário de Ronaldinho Gaúcho, Assis, deu esperança ao torcedor palmeirense. "A oferta do Palmeiras é interessante e o Ronaldo quer voltar para o Brasil", afirmou.