Tragédia na Arena Amazônia, gols de Neymar e final da temporada de Stock Car marcam o fim de semana esportivo

SÃO PAULO - Dois operários morreram nas obras da Arena Amazônia, um dos palcos da Copa do Mundo de 2014, no último sábado. Na Europa, Neymar é decisivo e marca dois gols na vitória do Barcelona sobre o Villarreal por 2 a 1. No vôlei de praia, a dupla Solberg/Schmidt fatura o bronze no Open de Durban e termina 2013 na vice-liderança do circuito. Na Stock Car, Ricardo Zonta vence a Corrida do Milhão em Interlagos e Ricardo Maurício conquista o bicampeonato na categoria.

ARENA AMAZÔNIA

No último sábado, dois operários morreram nas obras da Arena Amazônia, que vai receber quatro jogos da Copa de 2014. O primeiro faleceu após sofrer uma queda de 35 metros, enquanto o segundo sofreu um enfarte. É a sexta morte de funcionários que trabalham nos estádios do Mundial, sendo três em Manaus. A Justiça do Trabalho interditou as obras no local.

STJD

No sábado, cerca de 300 torcedores da Portuguesa protestaram na Avenida Paulista, em São Paulo, contra o julgamento do STJD, que acontece nesta segunda-feira. Em caso de punição, a perda de pontos implicará no rebaixamento do clube paulista, salvando o Fluminense da Série B.

FUTEBOL INTERNACIONAL

O atacante Neymar parece ter deslanchado após os três gols diante do Ajax. No sábado, o brasileiro marcou duas vezes e ajudou o Barcelona a vencer o Villarreal por 2 a 1, mantendo a equipe na liderança do Campeonato Espanhol. No Inglês, o Arsenal foi goleado pelo Manchester City por 6 a 3, beneficiando também Liverpool e Chelsea, que se aproximam do líder da competição. Na Alemanha, o Bayern de Munique continua irresistível e abriu sete pontos de vantagem na liderança da liga nacional, após a derrota do Bayer Leverkusen. Na Itália, a Juventus goleou o Sassuolo e abriu sete pontos para a Roma, que enfrenta o Milan nesta segunda-feira.

MUNDIAL DE CLUBES

No sábado, Atlético-MG conheceram seus adversários na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. Os mineiros encaram o Raja Casablanca, que desbancou o favorito Monterrey por 2 a 1 na prorrogação. Do outro lado, os alemães pegam o chinês Guangzhou Evergrande, time do meia argentino Dario Conca e dos brasileiros Elkeson e Muriqui, que bateu o Al Ahly por 2 a 0.

VAI E VEM DO MERCADO

Neste fim de semana, o São Paulo apresentou o lateral-direito Luis Ricardo, enquanto o Palmeiras fechou com Rodolfo, atacante que se destacou pelo Rio Claro no Campeonato Paulista sub-20. O Goiás anunciou a troca de Enderson Moreira por Claudinei Oliveira, ex-Santos. No Fluminense, a diretoria estuda trocar Dorival Junior por Ney Franco ou Renato Gaúcho.

STOCK CAR

Apesar da vitória de Ricardo Zonta na Corrida do Milhão, quem mais comemorou em Interlagos foi Ricardo Maurício, da equipe RC Competições, que contou com o abandono de Daniel Serra e o baixo rendimento de Thiago Camilo para faturar o seu segundo título na categoria.

VÔLEI DE PRAIA

Os brasileiros Pedro Solberg e Bruno Schmidt, que não vão atuar juntos em 2014, encerraram a parceria em grande estilo. A dupla foi medalha de bronze no Open de Durban, terminando o ano de 2013 na vice-liderança do ranking mundial do circuito de vôlei de praia.

GINÁSTICA

Na Copa Toyota, no Japão, Arthur Zanetti ganhou a medalha de ouro nas argolas e selou um ano perfeito, onde faturou títulos em todas as provas de argolas que disputou, incluindo a conquista do Mundial da Antuérpia, em outubro, e o bicampeonato universitário.

SURFE

Mick Fanning conquistou o seu 3.º título do WT neste domingo em Pipeline, Havaí. O surfista australiano chegou até à semifinal, mas o título já estava garantido nas quartas. Ele foi eliminado pelo havaiano John John Florence. Na decisão, Florence perdeu para o undecacampeão Kelly Slater. Na classificação final, Fanning ficou em primeiro, seguido por Slater e o também australiano Joel Parkinson fechou o pódio. Dentre os atletas brasileiros, Adriano de Souza, o Mineirinho foi o melhor, ficou em 13.º, seguido por Gabriel Medina (14.º) e Filipe Toledo (15.º). Melhor brazuca da última etapa, Miguel Pupo terminou o circuito em 19.º lugar.