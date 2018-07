Traição e censura põem Manchester em crise

LONDRES - Um caso de traição e censura envolvendo Ryan Giggs colocou o Manchester United em crise quatro dias antes da decisão da Liga dos Campeões contra o Barcelona, no sábado, às 15 horas de Brasília, em Wembley. O galês foi capa de todos os jornais ingleses nesta terça-feira, não por seu affair, mas por tentar censurar a divulgação da informação.

Na segunda-feira, o deputado do Partido Liberal Democrata, John Hemming, escancarou o caso em sessão plenária, afirmando: "Eu posso dizer o nome de Ryan Giggs, porque 75 mil pessoas no Twitter já disseram."

Como o deputado tem imunidade parlamentar, não corre risco de ser processado por Giggs, que bloqueou na Justiça a possibilidade de os jornais divulgarem que teve um caso extraconjugal com a ex-miss País de Gales, Imogen Thomas, famosa no Reino Unido por participar do Big Brother britânico.

O caso vinha sendo tratado há três semanas pelos jornais, com mistério sobre o nome do "famoso jogador profissional." Nesta terça, o The Sun anunciou em sua capa: "It''s Ryan Giggs! (É Ryan Giggs!)". O escândalo teve repercussão no Manchester, que tirou o galês do treino desta terça e o impediu de dar entrevistas.

Peça importante. Na temporada, Giggs é o integrante do Manchester com maior número de passes para gols na Liga dos Campeões, tornou-se o atleta mais velho a fazer um gol na história do torneio e é um símbolo da seriedade da atual geração britânica. Nesta terça, questionado sobre a importância de Giggs para sua equipe, Alex Ferguson disse que "todos os nossos jogadores têm a mesma importância."

Na segunda metade da temporada, a torcida dividiu-se entre Wayne Rooney, Chicharito Hernández e Ryan Giggs. O primeiro marcou 13 de seus 15 gols na temporada a partir de janeiro. O segundo firmou-se como titular e é o artilheiro do clube na Liga dos Campeões. Giggs joga pelo Manchester há 19 anos.

Veja também:

ESPN - Adriano fez contas para voltar de recuperação e jogar a final da Liga

ESPN - Lateral do United, Fábio revela broncas de Ferguson antes dos jogos

ESPN - Xavi acredita em superioridade do Barça na final da Liga

ESPN - Goleiro Van der Sar diz que entrará em seu último jogo com toda a energia

ESPN - Vidic quer esquecer passado e prega calma ao United para a final da Liga