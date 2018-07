Tranquila, França joga para fugir da campeã A França decide seu futuro na Eurocopa hoje, no Estádio Olímpico de Kiev, diante de uma já eliminada Suécia. Com 4 pontos, os "Bleus" dividem a liderança do Grupo D com a Inglaterra, mas levam vantagem no saldo de gols (2 a 1). Vencer hoje e, se possível, por uma boa diferença de gols não apenas garante a classificação como evita o confronto na próxima fase com a Espanha, atual campeã mundial.