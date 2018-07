Tranquilidade é trunfo de Zanetti para Olimpíada do Rio

Ouro nas argolas na etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica Artística, Arthur Zanetti se disse "tranquilo demais" neste domingo, no Ginásio do Ibirapuera. A 75 dias para a Olimpíada do Rio, esse é o trunfo do ginasta em relação aos Jogos de Londres, quando tornou-se campeão olímpico.

Para o ginasta, a experiência trouxe essa frieza para os momentos decisivos. "Já tinha uma tranquilidade, mas agora a carga de treino e de competição me deixa mais tranquilo. Provavelmente eu estaria um pouco mais ansioso, agora aqui estou tranquilo demais", afirmou.

Já o técnico Marcos Goto vive a situação contrária. A pressão aumenta à medida que a expectativa de medalha sobre Arthur Zanetti cresce. "A responsabilidade que eu tenho hoje é muito maior. Em Londres, ninguém vinha me cobrar, ninguém nem conhecia o Arthur, hoje há cobrança."

Em São Paulo, Zanetti conquistou a medalha dourada com a nota 15,800 na final. A pontuação ficou dentro da média que o ginasta tem alcançado nas últimas competições. "Sabemos que, se fizer essa média, pega uma final (na Olimpíada). Manter uma regularidade é essencial para o atleta", disse Zanetti.

Os níveis de execução e dificuldade já são tão altos, que apenas detalhes podem melhorar a sua nota. "Dá para ajustar na parte de encaixe de ombro, parada de mãos, balanço das argolas, chegada. São esses detalhes que a gente está batalhando bastante para os árbitros não descontarem", explicou. Apesar de ainda não ter sido divulgado oficialmente, o ginasta é nome certo na equipe olímpica.