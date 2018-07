Trânsito caótico do Rio assusta Valcke

Acostumado com o bucólica Zurique, na Suíça, onde está localizada a sede da Fifa, o secretário-geral da entidade, Jérome Valcke, se mostrou assustado com a condição do trânsito carioca.

Depois de algumas dificuldades encontradas para se deslocar pela zona sul da cidade, principalmente no início da manhã e no final da tarde, o dirigente fez um desabafo. "Para nós da Fifa e para as delegações não há problemas, pois temos batedores. Mas queremos que todos possam se deslocar com facilidade", explicou. "Não queremos um jogo com a tribuna cheia e o resto do estádio vazio."

Valcke procurou minimizar a importância que se dá para a construção de estádios e enfatizou a necessidade de cuidados com o transporte público.

"Os estádios sabemos que ficarão prontos, assim como as cidades-sede sabem. Precisamos de pelo menos oito, aqui temos 12", observou. "Quando se fala de Copa do Mundo o que interessa é o deslocamento das pessoas. Essa é uma das preocupações e por isso nos preocupamos com os aeroportos. Precisa ter facilidade de deslocamento do ponto A para o B."

Em 2010, na África do Sul, o dirigente aponta a evolução dos transportes como o maior legado deixado pelo Mundial. "Deixamos na África o trem construído para ir do aeroporto até o centro da cidade. Mudou para as pessoas. O transporte é importante porque é a porta de entrada para o Brasil", explicou. "Quando fizemos a Copa na África todos pensavam se iriam para lá. Aqui (no Brasil) não acontece isso. Todos querem vir ao Brasil."

Valcke foi informado que outras cidades brasileiras, como São Paulo, têm trânsito ainda pior do que o do Rio. Porém, deixou nas entrelinhas a preocupação especial com o que ocorre na capital fluminense ao dar a dica de onde será a final da Copa. "Estamos tentando definir onde será o jogo de abertura. A final está evidente", afirmou Valcke. "Poderíamos imaginar para a final o estádio que a recebeu há 60 anos."

Indiferença. A cúpula da Secretaria Municipal de Transportes do Rio reagiu com indiferença às críticas do secretário-geral da Fifa. Em nota oficial, o órgão limitou-se a dizer que "o Rio vai cumprir o que determina o caderno de encargos da Fifa".