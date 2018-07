Trânsito, frio... Caos? No fim, tudo vira festa

Caos? Para os sul-africanos, os contratempos serviram como motivos a mais para fazer festa. Para sorrir, cantar, dançar, assoprar as vuvuzelas. Enfim, para transformar a ida ao estádio em um espetáculo contagiante.

Dá para cravar, sem medo de errar: para os torcedores dos Bafanas, não tem tempo ruim. Esse estado de espírito, que começa a ficar familiar àqueles que acompanham a Copa de longe, pelos meios de comunicação, vai se tornar uma agradável rotina durante o Mundial. Até porque, mesmo sem ingressos (os preços são proibitivos para grande parte da população), os sul-africanos prometem ir à porta dos estádios para fazer sua parte na festa. Seja jogo do anfitrião ou não.

O Estado acompanhou o que deveria ser um calvário para a maior parte dos cerca de 75 mil torcedores que foram ao Soccer City. A reportagem levou 2h23 minutos para percorrer os 25,8 quilômetros que separam o luxuoso distrito de Sandton do estádio, na entrada de Soweto. A viagem começou com o dia claro. Terminou na escuridão - a falta de iluminação do lado externo do Soccer é apenas mais um dos problemas. O que se viu, porém, foram torcedores alegres, otimistas e confiantes como se fossem assistir a um jogo do Brasil (dos bons tempos, claro).

No super-engarrafamento, muitos carros parados não pareciam em movimento. Eram torcedores pulando, alguns com as mãos para fora, outros com as cabeças. Cantavam músicas de incentivo aos garotos, em inglês e em zulu. Em praticamente todos pelo menos uma vuvuzula, ou alguma de suas primas, kuduzela e momozela. Quando batedores anunciaram a aproximação do ônibus com os jogadores sul-africanos - mesmo com a escolta, eles sofreram para se livrar do trânsito -, foi um delírio.

Tudo parado. Mais perto do estádio a situação piorou. Nenhuma das ruas que dão acesso ao Soccer City andava. Policiais tentavam colocar alguma ordem no trânsito. Esforço não faltou, mas era impossível. Não se via, porém, ninguém exaltado. Estava tudo em paz.

Com o passar das horas, muitos começaram a perceber que não daria para entrar no estádio às 20h30, horário do início do jogo. Passaram a largar os carros onde dava, em cima das calçadas, e a seguir a pé. Dançando, pulando, cantando, e tocando as vuvuzelas.

Próximo do estádio, a polícia fez cordões de isolamento. Só deveria passar, a pé, quem tinha ingresso. Passava quem queria. Na porta, filas intermináveis para entrar. Desespero? Nada disso. "O que importa é que vamos entrar, mesmo se perder um pouco do jogo, vale a pena''", disse Tsumalo Okongo.

Centenas de torcedores estavam trajados com o "kit Bafana" - camisa amarela (ou verde) da seleção, uma espécie de capacete usado pelos mineiros sul-africanos chamada Makarapa, óculos gigantes e, claro, vuvuzelas. Alguns protegiam os pescoços com cachecóis verde-amarelo. "É fácil reconhecer os torcedores dos Bafanas", afirmou Richard P., como se identificou.

Dizendo-se frequentador assíduo dos estádios, afirma que, em grandes eventos, o trânsito é sempre caótico. "Mas dá tudo certo." Richard acredita que na Copa vai ser assim nos jogos do Soccer City, apesar da presença maior de estrangeiros e menor de locais. "Mas muitos virão até a porta do estádio. Os estrangeiros vão estranhar um pouco, mas se acostumam."

Ônibus? Não! Questionado sobre por que os torcedores não utilizavam a linha expressa de ônibus criada justamente para a Copa, a Rea Vaya, como aconselharam as autoridades numa tentativa de amenizar os problemas, Richard foi franco. "Moço, aqui ninguém acredita em ônibus." De fato, há poucas linhas regulares em Johannesburgo e o transporte é feito basicamente por meio de vans, chamadas de táxi, muitas malconservadas e conduzidas de maneira perigosa.

Quando o jogo começou, ainda havia filas nas catracas, milhares de pessoas do lado de fora, gente chegando nos poucos ônibus da Rea Vaya e outros caminhando, apressadamente, em grandes grupos, nas ruas perto do Soccer City. E a pergunta a um deles foi: "Vai dar para entrar?" Sem parar, gritou. "Vai, ainda que por cinco minutos."

Danny Jordaan, o chefão do Comitê Organizador do Mundial, é do tipo falastrão. Mas acertou em cheio recentemente, quando previu: "Quem vai fazer a diferença nessa Copa do Mundo vai ser o nosso povo, o seu calor e o jeito que vai abraçar e comemorar o torneio. Isso vai deixar a impressão duradoura." Pelo jeito, vai mesmo.