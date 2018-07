Transnacional, futebol europeu simboliza a colonização cultural

Como ele há uma legião de pequenos fanáticos por Milans e Manchesters que talvez nunca tenham conhecido as delícias de apoiar um clube de futebol de suas cidades ou Estados. Houve um tempo em que os enlatados americanos (as séries, praga atual da TV paga, no meu tempo)eram considerados a prova cabal da colonização cultural do país tropical. Hoje, o futebol simboliza muito melhor a tal da colonização. A tecnologia permitiu a essa gurizada assistir, sem sair de casa, a todos os jogos do Arsenal, por exemplo.

Na minha vez, e olha que lá se vão décadas, transmissões ao vivo eram uma raridade. Futebol europeu, então, era uma coisa sobre a qual apenas se ouvia falar. Uma curiosidade.

Agora, esses esquadrões cada vez mais globalizados do Velho Continente ganham outro revestimento em 3-D num telão e, como trilha sonora, uma música que emula a ópera.

Positivamente, não dá pra resistir ao apelo de tantos efeitos especiais.