Trauma de 2006 faz seleção trocar estilo atrevido por perfil comportado

A seleção brasileira desembarcou com pompa e circunstância, na Alemanha, em 2006, e a ostentar a condição de favorita ao título. Voltou com o rabo entre as pernas ao cair diante da França, nas quartas de final, por obra e arte de Zidane, o dono do jogo, e de Thierry Henry, autor do gol que liquidou a revanche da final de 1998. Para evitar a repetição da muita badalação e pouco futebol, a CBF radicalizou, chamou um treinador inexperiente e linha-dura, afastou muitos medalhões daquela aventura naufragada e hoje parece satisfeita com o resultado. O Brasil que se apresenta na África do Sul troca o perfil abusado e um tanto blasé de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, pelo estilo bem comportado e low profile de Kaká & Cia.

As mudanças começaram em agosto de 2006, com a estreia de Dunga (e seu auxiliar e conselheiro Jorginho), no empate por 1 a 1 com a Noruega, em Oslo. O novo treinador aposentou Dida, Cafu, Roberto Carlos, Zé Roberto, Ronaldo e deixou fora ainda Adriano, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Esse trio voltou a ter oportunidades, mesmo que no grupo atual restou só o meia do Real Madrid. Na época, Elano, Daniel Carvalho, Vágner Love, Júlio Baptista, Dudu Cearense, Alex Costa, Maicon, foram as novidades, assim como eram aproveitados remanescentes da Copa da Alemanha como Cicinho, Juan, Lúcio, Gilberto, Robinho, Fred. O volante Edmilson, recuperado da lesão que o tirou do Mundial, também foi chamado.

A nova seleção parecia deslanchar já na segunda apresentação ? vitória soberba por 3 a 0 sobre a Argentina no Emirates Stadium, em Londres, que se tornou mais familiar ao grupo do que, por exemplo, o tradicional Maracanã. Elano, com 2 gols, e Kaká, deram alento a Dunga e seus colaboradores. O ano ainda fechou com uma série de jogos contra rivais inexpressivos, como País de Gales (2 a 0), um catadão do Kuwait (4 a 0), Equador (2 a 1) e Suíça (2 a 1). Jogos que serviram para Dunga apenas acostumar-se ao cargo e a fazer muitos testes.

Derrotas e títulos. A temporada de 2007 largou com um susto, em fevereiro, em Londres, na derrota por 2 a 0 para Portugal, ainda dirigido por Felipão e que se preparava para a Eurocopa do ano seguinte. No compromisso posterior, Ronaldinho Gaúcho enfim é lembrado e faz dois gols nos 4 a 0 contra o Chile. O astro, que ainda era do Barcelona, fica fora da Copa América, assim como Kaká, que alega estafa e pede para descansar. Dunga leva para a Venezuela a base com a qual trabalhava desde o ano anterior, o Brasil perde para o México (2 a 0), na primeira rodada, depois reage, cresce, avança até bater a Argentina por 3 a 0 na final. Foi a primeira taça depois da Copa das Confederações de 2005, por sinal também vencida contra os argentinos (4 a 1, em Frankfurt). Os hermanos, na prática, têm sido fregueses de carteirinha, já que amargaram 0 a 0 e 3 a 1 (em casa) nas Eliminatórias para a Copa deste ano.

Dunga passou momentos de saia-justa nos Jogos Olímpicos de Pequim, quando teve de engolir a presença de Ronaldinho Gaúcho no elenco e, assim como seus antecessores, não conseguiu a inédita medalha de ouro. Houve, na época, quem apostasse em sua queda. Para complicar, o Brasil sofreu derrota para a Venezuela (2 a 0), em um amistoso nos EUA, e foi batido pelo Paraguai por 2 a 0, em Assunção, pelas Eliminatórias. Foi o pior momento da comissão técnica chamada para recompor a seleção. Depois, vieram o título da Copa das Confederações, na África do Sul, com cinco vitórias consecutivas ? teve até 3 a 0 na Itália ? e a classificação sem susto para a Copa, não ofuscada nem pelos 2 a 1 para a Bolívia em La Paz e o 0 a 0 com a Venezuela, na despedida, em Campo Grande.

Base pronta. Dunga criou laços com os jogadores que lhe pareceram mais fiéis e constantes nesses três anos e meio. Por isso, não surpreendeu, semanas atrás, quando definiu os 23 para levar para a África do Sul. Pelos seus critérios de lealdade e avaliação técnica, não haveria espaço para Ronaldinho Gaúcho nem para Paulo Henrique Ganso, a estrela em ascensão do futebol doméstico. Ambos constam da lista de espera enviada para a Fifa. Prêmio de consolação.

Salvo desvios de percurso e alterações que ocorrem durante uma Copa, a seleção de Dunga terá Julio Cesar no gol ? nome que não sofre contestação, ao contrário de seus reservas Doni e Gomes. Confiáveis também são Maicon, na direita, e a dupla de zaga Juan e Lúcio, titular já em 2006. Os reservas Daniel Alves, Thiago Silva e Luisão também são jogadores de qualidade. A lateral esquerda tende a ficar com Gilberto e, desde a saída de Roberto Carlos, não teve um "dono". Michel Bastos é azarão. Dificilmente Dunga abrirá mão do meio-campo formado por marcadores como Gilberto Silva e Felipe Melo. com ajuda de Elano, pois considera que o trio libera Kaká, Robinho e Luís Fabiano. Kleberson, Ramires, Josué e Júlio Baptista só entram na emergência, assim como Nilmar e Grafite. Portanto, um grupo sem muitos solistas e em que o grande regente é mesmo o treinador.