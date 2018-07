Treinador aprova jogo com a Bolívia O técnico Luiz Felipe Scolari aprovou a marcação, pela CBF, do amistoso entre Brasil e Bolívia, no dia 6 de abril, em Santa Cruz de la Sierra, por dois motivos: é uma forma de homenagear o garoto Kevin Beltrán Espada e mostrar solidariedade à família e também servirá para ele observar jogadores que ainda não chamou para a seleção.