Treinador da Alemanha acredita na participação de Khedira na Copa

BERLIM - O treinador da seleção da Alemanha, Joachim Löw, afirmou, em entrevista ao jornal alemão Bild, que está confiante no retorno do volante Sami Khedira a tempo de disputar a Copa do Mundo no Brasil. Segundo ele, o jogador está se recuperando conforme o esperado. "Falei por telefone com Sami há três dias, ele está se sentindo muito bem, trabalhando um pouco na esteira e não está sentindo nenhuma reação ruim", disse o técnico.

Khedira, que joga pelo Real Madrid, sofreu uma grave lesão no joelho direito em novembro do ano passado, em um amistoso entre a Alemanha e a Itália. Apesar do otimismo com a recuperação, Löw ponderou que não há uma data certa para a volta do jogador, mas que a definição de sua participação no Mundial tem que acontecer até abril - a Copa no Brasil acontecerá entre junho e julho.

O treinador disse ainda que "seria recomendável" convocar jogadores que estão fisicamente mais preparados. Com isso, a presença de Khedira no Mundial estaria condicionada ao retorno do volante ao Real antes da temporada europeia acabar.

A Alemanha está no Grupo G da Copa do Mundo, no qual vai enfrentar na primeira fase as seleções de Portugal, Gana e Estados Unidos.