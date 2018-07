Treinador do ciclismo do Brasil é demitido por insinuação de doping

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Ciclismo anunciou nesta quarta-feira, através de nota oficial, a demissão do técnico Antonio Carlos Silvestre. O treinador da seleção brasileira de ciclismo de estrada perdeu o cargo após insinuar que existe doping no esporte no País. A entidade disse "acreditar e confiar" que o esporte é "limpo" no Brasil.

"A Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) vem por meio desta nota, informar que, em respeito aos atletas brasileiros e por acreditar e confiar em um esporte limpo ficou decidido o desligamento do Sr. Antonio Carlos Silvestre do cargo de Técnico da Seleção Brasileira de Ciclismo de Estrada. O afastamento imediato aconteceu logo após as suas declarações infundadas expostas durante o programa ''Fantástico'', da Rede Globo, exibido neste domingo (28/10/2012)", afirma a nota oficial, rebatendo a polêmica declaração de Silvestre.

O treinador levantou suspeitas sobre a razão que provoca queda de rendimento dos atletas brasileiros quando defendem a seleção brasileira fora do País. "Eu estou falando como técnico da seleção brasileira, de atletas que vivem um período fantástico nos clubes e quando vêm para a seleção para a correr fora, o rendimento cai. Mas cai porque? Porque deixou de treinar? Não, muito pelo contrário. Quando vem para a seleção, ficam 15, 20 dias treinando. Treinam mais e quando chegam nos eventos internacionais e não... e baixam. Certo? Então, você diz o que? Por que? A palavra é? É doping!", disse, em entrevista à TV Globo.

O ciclismo passa por um momento de turbulência e desconfiança após Lance Armstrong ser banido do esporte pela Agência Antidoping dos Estados Unidos sob a acusação de ter utilizado substâncias proibidas, além de participar da elaboração de um sofisticado esquema de doping nas equipes em que competiu.

Assim, Armstrong perdeu os sete títulos consecutivos que conquistou na Volta da França, entre 1998 e 2005. O norte-americano negou ter se dopado diversas vezes e disse que os resultados negativos nos centenas de testes ao qual foi submetido provam sua inocência.