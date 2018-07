Treinador ideal

Por sorte, para obter sucesso no futebol não basta ter as condições materiais ideais ou alguns dos melhores jogadores, é preciso entender o ser humano.

Seus comandados não o respeitam mais, exceto aqueles também agenciados pelo empresário Jorge Mendes: Cristiano Ronaldo, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Pepe e Ángel Di María. Florentino Peres, presidente do Real Madrid, pensa em alternativas para o cargo, enquanto o treinador sonda o mercado e deixa o time entrar em parafuso.

A 16 pontos do Barcelona, o Campeonato Espanhol já era.

O que torna, então, um treinador de futebol especial? Seriam seus conhecimentos técnicos? Táticos? Ou uma boa e necessária dose de teoria?

O profissional ideal é aquele capaz de empregar todos esses valores na gestão do campo e do vestiário, com autoridade e liderança. Sem perder o respeito e a confiança de seu grupo.

Os amigos de José Mourinho o descrevem como um sujeito afável e divertido.

Diante do contraste entre a figura pública e a privada, logo se apressam em explicar as diferenças entre o ser midiático e a intimidade do amigo que poucos têm o privilégio de desfrutar.

No sábado, o português mandou o goleiro Iker Casillas para o banco de reservas. Até um campeão do mundo pode ter seus dias ruins. O motivo da substituição, entretanto, é que o treinador simplesmente não o suporta.

Mou não admite que o goleiro, capitão da seleção espanhola, exiba um mínimo de cordialidade na relação com os companheiros do Barcelona, o grande rival.

Formado na academia, hoje Mourinho é contradição pura. É moderno ao utilizar a periodização tática como metodologia de treinamento, porém arcaico na administração dos seus recursos humanos.

Paralelamente a isso, os jogadores exigem soluções para eliminar o apagão criativo que inundou a equipe.

A resposta para a derrota de sábado, para o Málaga, está no vestiário arruinado. Ele costuma dizer que aprendeu mais sobre futebol nas aulas de filosofia do que nas disciplinas técnicas, do campo.

Curiosamente encontra-se sufocado por um ambiente que ele próprio tratou de destruir.

No Chelsea e na Internazionale bastava se relacionar com uma única pessoa, o proprietário do time. No Real Madrid, entretanto,

Florentino Perez não faz o papel do dono, apesar de não considerar a ideia ruim. É preciso entender a grandeza da instituição.

Truculência. No esporte brasileiro ainda há muitos defensores desse tipo de administração, centralizadora e ditatorial. Mas os fatos, felizmente, mostram que sem truculência também se faz futebol. Campeão brasileiro, sul-americano e mundial Tite é um bom exemplo de liderança com diálogo.

E de que jogador deve ser tratado com dignidade. Por falar em dignidade, agora só falta levá-la ao torcedor.