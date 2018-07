Treinador lamenta falta de tempo e viagem cansativa Na preparação para a sequência de jogos eliminatórios pelo Estadual e pela Libertadores, Muricy Ramalho voltou a lamentar a falta de tempo para recuperar os atletas e realizar treinos, além da cansativa viagem ao México para a partida de volta contra o América, na terça-feira da próxima semana. Ele reclamou ainda da mudança de local - o estádio Azteca, na Cidade do México, será palco do show da banda irlandesa U2. Com isso, o Santos terá de jogar em Querétaro, a pouco mais de 200 km da capital mexicana. "Não tem nada fácil, mas acredito muito no nosso plantel", disse o treinador.